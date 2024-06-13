Столтенберг назвав країну, яка допомагає Кремлеві у війні проти України

Допомога Китаю відіграє ключову роль у війні, яку Кремль розпочав проти Україні. Зокрема, йдеться про допомогу з електронним обладнанням.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Брюсселі, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг зауважив, що отримане з КНР електронне обладнання є ключовим для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються на війні в Україні. Саме тому, наголошує генсек, Пекін створює можливість для Москви продовжувати війну проти України.

Як повідомлялося, раніше Єнс Столтенберг відреагував на відмову Китаю брати участь у Саміті миру. За його словами, КНР не може "дружити" із західними країнами і водночас підтримувати агресорку Росію.

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