Столтенберг назвав три головні завдання промисловості НАТО: до чого тут Україна

Оборонна промисловість НАТО має три головні завдання - підтримати Україну, вирішити оборонні потреби союзників та утримати Альянс на вістрі технологічного прогресу.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав 25 жовтня під час виступу на промисловому форумі Альянсу у Стокгольмі.

"Відносини між урядами, державами та оборонною промисловістю завжди були важливими. Але сьогодні це життєво важливо з трьох причин: щоб підтримати Україну, зміцнити нашу власну (систему) стримування та оборони та забезпечити нашу технологічну досконалість", - сказав Столтенберг.

За його словами, коли у лютому 2022 року російські війська перетнули український кордон, багато хто очікував, що Україна зазнає поразки протягом кількох днів, але "вона стояла міцно та жорстко боролася".

"Надзвичайна мужність і героїзм українського народу перевищують очікування знову і знову" - зауважив генсек НАТО.

Однак він додав, що для ефективної оборони Україна потребує спроможностей високої якості у великій кількості і швидко. Адже сама тільки мужність не може зупинити дрони, а героїзм - перехоплювати ракети.

"Я підтримую те, що союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну допомогу, яка включає все - від танків до дронів, від F-16 до боєприпасів. Але ми переважно робили це за рахунок спустошення наших складів. Тож зараз маємо наростити виробництво, щоб задовольнити потреби України, а також зміцнити власну систему стримування й оборони. Це друга причина, чому відносини НАТО з промисловістю настільки важливі сьогодні", - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що деякі інвестори вважають підтримку оборонної промисловості "неетичною".

"Немає нічого неетичного у виробництві зброї для оборони союзників по НАТО. Немає нічого неетичного у захисті нашої свободи, немає нічого неетичного у тому, щоб допомагати українським солдатам боронити свою країну. Без промисловості немає оборони, немає стримування і немає безпеки. Тож ми вдячні вам за те, що оборонна промисловість робить щодня", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 28 вересня, до Києва з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Тоді він заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. Він нагадав, що Альянсом було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність:

скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства ;

; узгодження програми, за якою українські Збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО ;

; зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на безпрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

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