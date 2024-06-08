Столтенберг не створюватиме фонд військової допомоги Україні - Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг скасував плани щодо створення п'ятирічного фонду на 100 млрд доларів військової допомоги Україні. Причиною стала відмова з боку членів Альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі Столтенберг просить країни зберегти свої поточні внески. Згідно з новою пропозицією, союзники зобов'яжуться витрачати щонайменше 43 млрд доларів на рік на допомогу Україні, повідомили джерела видання.

Це відповідає середньому річному внеску від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

НАТО визначить цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме загальні показники в щорічному звіті.

За словами джерел видання, мета - забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань.

На США припадатиме близько половини допомоги, решту забезпечать інші 31 член Альянсу.

Раніше повідомлялося, що допомога Україні в захисті від російської агресії може створювати певну конкуренцію між Францією та Великою Британією.

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