Столтенберг отримав заявку України на пришвидшений вступ до НАТО: у Зеленського розповіли, що далі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг через дипломатичні канали отримав заявку України на вступ до Альянсу за прискореною процедурою, яку минулого тижня підписали президент, прем’єр і голова Верховної Ради.

Про це заступник глави Офісу президента Ігор Жовква повідомив на брифінгу 4 жовтня.

"Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО в Брюсселі", – сказав представник ОП.

Також читайте Що змінює подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО: пояснення від посла України при Альянсі

Він також пояснив, що мається на увазі під пришвидшеною процедурою вступу до НАТО. Йдеться про продовження інтеграції до Альянсу без застосування Плану дій щодо членства, "який до сьогодні був одним з обов’язкових елементів".

"Тому Україна розраховує на відповідну модель руху, і, безумовно, і президент України, і дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО про те, щоб така заявка набула практичного розгляду", – розповів Жовква.

Нагадаємо, напередодні радник голови ОП Михайло Подоляк поінформував, що через 48 годин після підписання Україною заявки про прискорений вступ до НАТО членство держави в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку.

За оцінками експерта Олександра Калініченка, якщо Україну запросять до членства в НАТО на наступному чи через один саміт Альянсу, то після цього держава протягом року може остаточно вступити до блоку.

Чи приймуть Україну пришвидшено до НАТО? Що з підписанням безпекового договору? | Ігор Жовква

Читайте також: