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Столтенберг підтвердив запрошення Зеленського на Мадридський саміт НАТО

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Столтенберг підтвердив запрошення Зеленського на Мадридський саміт НАТО

Фото: Associated Press

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення для президента України Володимира Зеленського про участь у Мадридському саміті Альянсу.

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО, яка відбулася у Гаазі, - пише Укрінформ.

«За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України - як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді», - сказав Столтенберг.

Раніше українці висміяли російські маразми: користувачі соціальних Мереж вибухнули жартами про відновлення історичної справедливості. Українці запропонували ухвалити рішення, яким Київ вважає заснування Москви історичним непорозумінням та скасовує указ князя Київського від 1147 року, яким була заснована столиця Росії. 

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