Столтенберг підтвердив запрошення Зеленського на Мадридський саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення для президента України Володимира Зеленського про участь у Мадридському саміті Альянсу.

Про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО, яка відбулася у Гаазі, - пише Укрінформ.

«За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України - як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді», - сказав Столтенберг.

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