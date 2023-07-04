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Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед самітом НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед самітом НАТО

Президент Зеленський провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом / Фото: Офіс президента України

На саміті НАТО країни ухвалять рішення щодо посилення підтримки України у довгостроковій перспективі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це він повідомив у себе на сторінці Twitter.

"Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", – зазначив Столтенберг. 

Генсек НАТО підкреслив, що під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі країни ухвалять рішення щодо посилення підтримки України у довгостроковій перспективі. Також члени НАТО обговорять оновлення політичних зв'язків і наближення України до Альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни НАТО близькі до того, щоб досягнути консенсусу у питання вступу України до Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв: Україна в НАТО гарантуватиме, що в регіоні пануватимуть мир і свобода.

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Дата публікації
Перегляди
721
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