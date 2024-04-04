Столтенберг про ППО для України: деякі союзники найближчим часом переглянуть свої запаси

Посилення протиповітряної оборони України є критично важливим для захисту життя мирних громадян та збереження інфраструктури країни.

Союзники України розуміють її потребу в посиленні протиповітряної оборони, тож найближчим часом деякі країни проаналізують свої запаси, аби визначити обсяги, які можуть бути передані ЗСУ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 4 квітня.

"Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patriot, а також запчастини до них", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що декілька союзників вже дали обіцянку переглянути свої запаси найближчим часом. Які саме країни погодились на це, він не розкрив.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в НАТО тривають обговорення щодо введення нових правил для довгострокової фінансової допомоги Україні.

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