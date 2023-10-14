Столтенберг про спроби Путіна заморозити війну: "Українська битва - це наша битва"

У НАТО ще раз запевнили у підтримці України.

Заморожування війни в Україні, чого прагне Росія, не принесе стійкого та справедливого миру, тож єдиним шляхом для такого миру є зупинення російської агресії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в етері телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Війни за своєю природою не є передбачуваними, і ніхто не може точно передбачити, як саме ця війна розвиватиметься. Звісно, ми сподіваємося, що ми зможемо мати справедливий та довготривалий мир так швидко, як це можливо. Ми працюємо, щоб досягти цього. Але найкоротший шлях до миру - це надання військової підтримки Україні", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що шлях до миру пролягає через військову підтримку України, щоб показати Росії, що вона не зможе досягти перемоги на полі бою.

Генсек НАТО також додав, що завжди є ризик заморозки війни. Але, на його думку, союзники працюють, щоб цього не сталося.

"Звісно, завжди є ризик, що президент Путін це зробить. Ми бачили, що він намагається зробити все, що може, щоб завадити українцям звільняти свою землю. Ми продовжимо підтримку, ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це, бо українська битва - це наша битва", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, російські пропагандисти заговорили про необхідність замороження лінії фронту в Україні.

А очільник уряду Чехії Петер Фіала вважає, що наразі існує загроза заморожування війни в Україні.

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