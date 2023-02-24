Столтенберг прокоментував "мирний план" Пекіна: "Китай не користується великою довірою"

НАТО поки не бачить, щоб Китай передавав РФ летальне озброєння.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає великої довіри. Адже Пекін не засудив російське вторгнення до України.

Так генсек на пресконференції в Таллінні прокоментував "мирний план" Пекіна, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що КНР підписала угоду з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним лише за кілька днів до вторгнення.

"Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав він.

За словами Столтенберга, Альянс поки не бачить, щоб Китай передавав РФ летальне озброєння.

"Але ми бачимо ознаки, що Китай, можливо, планує і розглядає постачання військової допомоги Росії. І Китай не повинен це робити, тому ще це буде підтримкою незаконного вторгнення з порушенням міжнародного права", - наголосиав генсек.

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували у Пекіні до річниці вторгнення. Зокрема, серед них повага до суверенітету всіх країн та відмова від менталітету холодної війни. Також у своїх пропозиціях Китай відзначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

Читайте також:

Китай представив мирний план завершення війни Росії проти України: що з ним не так