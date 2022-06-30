Столтенберг розповів про особливості нової структури НАТО: деталі

Нова структура сил НАТО, які з’явилася після погодження у Мадриді лідерами країн Альянсу, передбачає створення військових спроможностей чисельністю 300 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

«Ми погодили сьогодні нову структуру сил Альянсу, умови й принципи, за яких союзники мають надати свої сили для цієї нової моделі. Це буде комбінація сил. Частина з них уже була розгорнута, особливо у східній частині Альянсу, де ми вже маємо понад 40 тисяч військових під прямим командуванням НАТО. При цьому більшість цих сил будуть розміщуватися у місцях постійного базування. Вони будуть організовані таким чином, щоб відповідати вимогам операцій та оборонного планування НАТО та були доступними для командувачів НАТО», - сказав Столтенберг.

При цьому в Балтійських країнах залишатимуться бойові групи передового базування, кількісний склад яких буде дещо скорочено.

Всі сили НАТО, що перебуватимуть у готовності до застосування, будуть приписані до певних територій, де мають бути готовими до дій.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000.

Читайте також:

Країни НАТО дають Україні летальну зброю!