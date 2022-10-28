Столтенберг розповів, як ППО від союзників зменшує загрозу з неба для України

Українці досягли гарних результатів у протидії ворожим цілям з неба. У майбутньому ситуація ще більше зміниться на краще через активізацію партнерів Києва.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збиваючи багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще більше — зараз активізуються союзники", — припустив Столтенберг.

Зокрема, він нагадав про плани США та інших союзників України передати ЗСУ протиповітряні системи і боєприпаси, а також про першу німецьку найсучаснішу систему ППО IRIS-T, яка вже показала гарні результати у роботі.

Столтенберг додав, що зброя, яку Захід надав Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ зіграла значну роль і завадила Росії закріпити перевагу в повітрі над Україною. Це, своєю чергою, вплинуло на весь подальший розвиток подій.

"Насамперед це сталося, звісно, через навички українських військових використовувати старі радянські засоби ППО, які у них вже були. Союзники НАТО постачали їм боєприпаси для цих систем, а потім почали надавати нові системи. Німецька установка (IRIS-T — ред.) зараз доводить, що ФРН постачає Україні справді необхідні потужності. Їхнє значення у майбутньому тільки зростатиме", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україні передадуть системи ППО NASAMS вже на початку листопада.

Глава Пентагону також нагадав, що Іспанія має наміри передати пускові установки системи ППО Hawk. Раніше про це повідомляв генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Своєю чергою, Німеччина заявила, що найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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