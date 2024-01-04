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Столтенберг скликає засідання НАТО через ракетні обстріли України

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Столтенберг скликає засідання НАТО через ракетні обстріли України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Посли країн НАТО зберуться 10 січня через масовані обстріли України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО.

Про це інформує виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт у твітері.

За його словами, засідання відбудеться в середу, 10 січня на рівні послів. Ініціатором виступила Україна. Причиною зібрання є нещодавні російські масовані атаки.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак", - зазначив речник.

Нагадаємо, у середу, 3 січня, у НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
783
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