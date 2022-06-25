Столтенберг спрогнозував, як може закінчитися війна в Україні

Столтенберг спрогнозував, як може закінчитися війна в Україні

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, закінчиться за столом переговорів.

За його словами, НАТО продовжить допомагати українцям, аби посилити їхні позиції.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю El País.

"Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України та допомогти їй залишатися суверенною та незалежною європейською нацією", - каже Столтенберг.

За його словами, найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти РФ.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні буде довготривалою, а тому союзники по Альянсу мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

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