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Столтенберг відповів, чи зможе Україна увійти до НАТО без виконання Плану дій

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Столтенберг відповів, чи зможе Україна увійти до НАТО без виконання Плану дій

Фото: Associated Press

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 29 червня, що двері Альянсу залишаються відчиненими. Це стосується й ухваленого в Бухаресті рішення саміту щодо членства України в організації.

Так Столтенберг відповів на запитання про те, чи зможе Україна приєднатися до НАТО без виконання Плану дій щодо членства, як у разі Фінляндії та Швеції. 

Про це очільник Альянсу сказав на пресконференції за підсумками саміту в Мадриді.

"Сьогодні (рішенням запросити до Альянсу Фінляндію та Швецію – ред.) ми продемонстрували, що двері НАТО залишаються відчиненими, і це стосується рішення, ухваленого в Бухаресті щодо членства для України", – заявив Столтенберг.

Він також сказав, що під час сесії саміту, коли звернувся президент України Володимир Зеленський, "в залі засідання звучали слова сильної підтримки". 

"І не лише підтримки, а й оголошення про додаткову допомогу – зброю, обладнання, яке наразі союзники постачають Україні. Німеччина, Норвегія зробили оголошення про додаткову допомогу, Нідерланди зробили оголошення про постачання важкої зброї Україні", – сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що "союзники готові до довгого шляху" в контексті тривалості війни РФ проти України.

Зауважимо, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року Україні не надали План до членства в Альянсі. Натомість на словах сказали, що держава може колись стати членом НАТО.

Нагадаємо, 29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію стати членами Північноатлантичного альянсу та погодилися підписати протоколи про вступ.

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