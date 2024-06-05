Столтенберг відреагував на відмову Китаю брати участь у Саміті миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "прикрою" відмову Китаю від участі у Саміті миру у Швейцарії.

Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі NDR.

За словами генсека, КНР не може "дружити" із західними країнами, і водночас підтримувати агресору Росію. Натомість відмова Пекіна від участі у заході демонструє справжнє ставлення китайської влади до розпочатої РФ війни в Україні.

Окрім того, Столтенберг, наголосив на тому, що Китай підтримував Російську Федерацію від початку її повномасштабної агресії в Україні.

"Китай намагається підтримувати нормальні відносини з європейськими союзниками по НАТО. Водночас він є найголовнішим прихильником війни Росії проти України – найбільшою і безпосередньою загрозою безпеці, з якою ми стикаємося тут, у Європі. Звичайно, Китай не може мати і те, і інше одночасно", - висловився генсек Альянсу.

Нагадаємо, Китай заявив, що не візьме участі у мирному саміті щодо України. Нібито це пов'язано з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання форуму як Києвом, так і Москвою.

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