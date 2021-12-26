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Столтенберг вирішив скликати Раду Росія-НАТО: що відомо

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Столтенберг вирішив скликати Раду Росія-НАТО: що відомо

Associated Press

Зустріч запланована на середину січня 2022-го.

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг ухвалив рішення про скликання Ради Росія-НАТО: воно може відбутися 12 січня 2022 року.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на натовську прес-службу.

Засідання може стати першим за понад два роки. Зазначається, що Альянс наразі вед переговори з Кремлем. 

Своєю чергою, в російському МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію. Втім, її розглядають, а формат і терміни уточнюють. "Але ми відкриті до діалогу", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

До слова, 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. На засідання, зокрема, обговорять ситуацію на українсько-російському кордоні та концентрацію біля межі військ Російської Федерації. 

Нагадаємо,  керівник російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов заявляв, що Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.

Подальше розширення НАТО Росія буде розглядати, як перетин "червоних ліній", наголосив голова російського МЗС Сергій Лавров. 

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