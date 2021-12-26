Столтенберг вирішив скликати Раду Росія-НАТО: що відомо

Зустріч запланована на середину січня 2022-го.
Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг ухвалив рішення про скликання Ради Росія-НАТО: воно може відбутися 12 січня 2022 року.
Про це повідомило агентство DPA з посиланням на натовську прес-службу.
Засідання може стати першим за понад два роки. Зазначається, що Альянс наразі вед переговори з Кремлем.
Своєю чергою, в російському МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію. Втім, її розглядають, а формат і терміни уточнюють. "Але ми відкриті до діалогу", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
До слова, 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. На засідання, зокрема, обговорять ситуацію на українсько-російському кордоні та концентрацію біля межі військ Російської Федерації.
Нагадаємо, керівник російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов заявляв, що Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.
Подальше розширення НАТО Росія буде розглядати, як перетин "червоних ліній", наголосив голова російського МЗС Сергій Лавров.
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