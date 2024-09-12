Столтенберг йде з посади генсека НАТО: стало відомо, чим він займатиметься далі

Від 1 жовтня Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО замінить Марк Рютте.

Єнс Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу (НАТО), стане очільником Мюнхенської безпекової конференції.

Про це пише Politico.

Столтенберг, як очікується, обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції після її наступного з’їзду в лютому 2025 року. Нинішній очільник безпекового форуму Крістоф Гойсген обійняв цю посаду лише 2022-го.

Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, збереже посаду.

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. Однак від 1 жовтня його на посаді замінить Марк Рютте, колишній Прем'єр-міністр Нідерландів.

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