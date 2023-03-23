Столтенберг закликав країни НАТО виділяти більше коштів ВВП на оборону

У Володимира Путіна немає найближчих планів щодо встановлення миру в Україні.

Заходу потрібно підготуватися, щоб надавати Києву смертоносну допомогу протягом тривалого часу.

Про це попередив генеральний секретар НАТО в інтерв’ю Guardian.

Єнс Столтенберг сказав, що російський президент веде «війну на виснаження» і сказав, що він хоче, щоб члени НАТО погодилися витрачати як мінімум 2% ВВП на оборону на наступному саміті альянсу в столиці Литви Вільнюсі.

Жорстокі бої, які нині зосереджені навколо Бахмута на сході України, демонструють, що Росія готова «просто кинути ще тисячі й тисячі військ, щоб отримати багато втрат за мінімальну вигоду», сказав глава НАТО.

«Президент Путін не планує миру, він планує нову війну», – продовжив Столтенберг, додавши, що Росія нарощує виробництво військової промисловості та «звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї». .

У результаті США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави повинні були бути готові підтримувати Україну зброєю, боєприпасами та запасними частинами протягом тривалого часу. «Потреба і надалі буде існувати, тому що це війна на виснаження; мова йде про промислову спроможність підтримувати підтримку», – сказав генеральний секретар.

Зараз бойові дії були настільки інтенсивними, що Україна використовує артилерійські снаряди – від 4000 до 7000 на день проти 20 000 у Росії – перевершує західне виробництво. «Поточний рівень витрат на боєприпаси вищий, ніж поточний рівень виробництва», — сказав Столтенберг, хоча нові контракти означають, що ситуація змінюється.

Раніше цього тижня члени ЄС погодилися поставити Україні мільйон патронів, яких вистачить приблизно на пів року. Але перед тим, як очікується, його останній саміт, Столтенберг сказав, що хоче, щоб члени НАТО були готові витрачати більше, щоб зупинити вторгнення Росії.

У щорічному звіті НАТО, оприлюдненому у вівторок, визнається, що лише сім із 30 країн-членів – США, Велика Британія, Польща, Греція та країни Балтії – досягли поточної цілі витрат на оборону у 2% ВВП у 2022 році. Франція – 1,89% та Німеччина. на 1,49% не вистачило, хоча обидва взяли на себе зобов’язання підвищити.

«На нашому саміті у Вільнюсі в липні я очікую, що союзники домовляться про більш амбітну нову обіцянку інвестувати в оборону, з як мінімум 2% ВВП, які будуть інвестовані в нашу оборону», – сказав Столтенберг під час публікації звіту – зобов’язання. інсайдери підкреслили, що він очікує, що всі учасники погодяться.

Не менш важливим, сказав глава НАТО, було б переконати Китай постачати зброю в Росію, яка також відчуває нестачу ключових боєприпасів. Китай, лідер якого Сі Цзіньпін відвідав Москву на початку цього тижня, був повідомлений членами НАТО, що будуть «наслідки», якщо він постачатиме смертоносну допомогу Москві.

Серйозні зусилля Китаю виступити посередником у конфлікті повинні супроводжуватися спробою «зрозуміти перспективи України», сказав глава НАТО, і «взаємодіяти безпосередньо з президентом Зеленським». Але, вітаючи будь-які мирні ініціативи, він поскаржився, що Пекін досі не засудив російське вторгнення.

Столтенберг вважав, що Захід надав достатньо військового обладнання, включаючи танки, бойові машини та реактивну артилерію, «щоб дозволити українцям повернути територію, щоб звільнити все більше і більше території», захопленої Росією після першого вторгнення в лютому 2022 року.

Мета, підкреслив він, полягала в тому, щоб «дати можливість українцям почати наступ і повернути територію», хоча він сказав, що НАТО не є стороною конфлікту, а члени альянсу приймають власні рішення щодо надання зброї та залишають розрахунки на полі бою українським командуванням.

Але глава НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі, відправивши F-16 або інші західні літаки в Україну після емоційного прохання президента Володимира Зеленського «крила для свободи» в лютому. Цього місяця Польща та Словаччина погодилися надати 17 радянських зразків МіГ-29, але загальна доступна кількість невелика.

«Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях», – сказав Столтенберг, підкресливши, що, попри початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена випустити винищувачі американського виробництва, «не було прийнято жодних рішень щодо F- 16s”.

Раніше йшлося про те, що НАТО створить нову систему закупівлі зброї для України.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг також пояснив, що часто закликає пришвидшити постачання зброї до України, адже необхідно, щоб держава отримала все перед тим, як Росія зможе виграти якусь ініціативу у війні.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції також закликав партнерів якнайшвидше надати Україні необхідну зброю для перемоги російського ворога, адже Путін досі має потенціал і намагається торгуватися зі світом, знищуючи тисячі українців.

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