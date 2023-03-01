Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Фото: Офіс президента України

Генсек сподівається, що президент зможе приїхати до Литви.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт Альянсу у литовському Вільнюсі.

Про це генсек сказав в інтерв'ю виданню LRT.

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні", - наголосив він.

Столтенберг каже, що Вільнюський саміт НАТО буде важливим. Зокрема, він продемонструє підтримку України: "Я сподіваюся, що ми домовимося стосовно нових кроків та заходів, довгострокової підтримки України, розширення нашого партнерства з Альянсом".

За словами Столтенберга, він дуже сподівається, що Зеленський зможе приїхати. Втім, зауважив генсек, це залежатиме від ситуації в Україні.

Нагадаємо, за словами генсека Альнсу, завершення війни в Україні не стане поверненням до нормальних відносин з Росією. Столтенберг зауважиа, що Путін "вирішив відійти від співпраці та діалогу" і зруйнував основоположні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни та намагаючись "підірвати наші демократичні держави".

Читайте також:

Відповідь Кремлю від НАТО: де зараз відбуваються військові навчання

Відповідь Кремлю від НАТО: де зараз відбуваються військові навчання

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
753
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація