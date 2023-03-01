Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт Альянсу у литовському Вільнюсі.

Про це генсек сказав в інтерв'ю виданню LRT.

"Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні", - наголосив він.

Столтенберг каже, що Вільнюський саміт НАТО буде важливим. Зокрема, він продемонструє підтримку України: "Я сподіваюся, що ми домовимося стосовно нових кроків та заходів, довгострокової підтримки України, розширення нашого партнерства з Альянсом".

За словами Столтенберга, він дуже сподівається, що Зеленський зможе приїхати. Втім, зауважив генсек, це залежатиме від ситуації в Україні.

Нагадаємо, за словами генсека Альнсу, завершення війни в Україні не стане поверненням до нормальних відносин з Росією. Столтенберг зауважиа, що Путін "вирішив відійти від співпраці та діалогу" і зруйнував основоположні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни та намагаючись "підірвати наші демократичні держави".

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