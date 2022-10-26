Столтенберг засудив Іран за допомогу РФ і підтримав санкції проти російських спільників

Очільник НАТО Єнс Столтенберг засудив причетність Ірану до російської війни в Україні і підтримав запровадження жорстокіших санкцій проти російських спільників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг суворо засудив роль Ірану у російській війні проти України. Він наголосив, що світ має відповісти Тегерану за військову допомогу РФ значно жорсткішими санкціями.

Про це Столтенберг заявив 25 жовтня, повідомляє пресслужба НАТО.

"Жодна країна не повинна допомагати агресорові в незаконній війні", — сказав генсек Альянсу.

Столтенберг також підтримав санкції, які країни НАТО та Європейський Союз запроваджують проти Тегерана.

Крім того, очільник Альянсу висловився щодо заяв РФ про нібито створення Україною "брудної бомби". Столтенберг наголосив, що "країни НАТО відкидають це очевидно неправдиве звинувачення". Водночас Столтенберг додав, що Росія "не має використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації".

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що Іран є підсанкційною країною, якій заборонено передавати товари подвійного або військового призначення. Тому Україна має всі підстави ініціювати розслідування щодо постачання Ірану деталей для виробництва дронів "Shahed".

Тим часом ізраїльські фахівці вивчили дрони "Герань-2", які РФ використовує в Україні, і дійшли висновку, що вони ідентичні з іранськими дронами "Shahed-136". Докази цього президент Ізраїлю пообіцяв передати США.

Своєю чергою, сам Іран рішуче засуджує заклик Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе Росії, які вона використовує для ударів по території України.

Натомість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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