Столтенберг засудив визнання РФ "квазіреспублік": "Донецьк і Луганськ є частиною України"

Столтенберг запевнив, що Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення про визнання Росією самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік". Це підриває територіальну цілісність України та порушує Мінські домовленості.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті НАТО.

"Я засуджую рішення Росії про визнання самопроголошених "Донецької Народної Республіки" та "Луганської Народної Республіки". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості, стороною яких є Росія", - заявив Столтенберг.

Він нагадав, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до якої входить Росія, підтвердила свою повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Донецьк і Луганськ є частиною України. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення в Україну", - вважає генсек НАТО.

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Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. "Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань", - сказано у заяві.

Нагадаємо:

Визнання Росією незалежності самопроголошених “ЛНР” та “ДНР” викликало першу реакцію в європейських країнах. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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