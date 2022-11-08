Столтенберг заявив про катастрофу в разі згоди України з умовами Росії щодо завершення війни

Якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде небезпечним і для решти світу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, адже це лише розпалюватиме амбіції країни-агресорки.

Про це генсек Альянсу сказав під час віртуального спілкування з учасниками Кліматичної конференції СОР27, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо Україна прийме російські вимоги та погодиться з тим, що Росія може просуватися далі і захоплювати її території, це лише підвищить ризик того, що Росія атакуватиме знову і знову", – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що війна Росії проти України розпочалася 2014 року, коли були окуповані Крим та окремі райони Донеччини й Луганщини.

"Якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде, безумовно, катастрофою для України, але це також могло б бути небезпечним для всіх нас", – наголосив генсек НАТО.

Він пояснив – це означатиме, що використання грубої сили з боку РФ є шляхом для досягнення політичних цілей та отримання контролю над сусідніми країнами.

Столтенберг нагадав, що до повномасштабного вторгнення до України Москва заявила і про амбіції щодо НАТО та союзників. Зокрема, росіяни вимагали, щоб Альянс припинив розширення та приймання нових членів.

"Всім хотілося б, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Але якщо Україна зупинить боротьбу, вона припинить існування як незалежна країна. Якщо Росія зупиниться – настане мир", – наголосив Столтенберг.

Переговори України з РФ

США та НАТО допускають можливість мирних переговорів між Україною та Росією в разі деокупації Херсона. Про це повідомило видання La Repubblica.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що звільнення Херсона навряд чи стане прямим приводом для переговорів з РФ. Проте в такому разі Україна зможе наполягати на повному виведенні російських військ зі своєї території для відновлення діалогу.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що головна умова для переговорів з Росією – це відновлення територіальної цілісності України.

Проміжні вибори у США, зброя для ЗСУ та сценарії закінчення війни - Альона Гетьманчук

Читайте також: