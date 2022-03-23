Столтенберг заявив, що членства України в НАТО немає на порядку денному саміту

Столтенберг заявив, що членства України в НАТО немає на порядку денному саміту

Учасники зустрічі обговорять лише додаткову допомогу державі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання щодо можливості долучення України до Альянсу не включене до порядку денного надзвичайного саміту 24 березня.

Про це Столтенберг сказав у Брюсселі 23 березня під час пресконференції перед самітом.

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Зауважимо, на саміті у Брюсселі лідери країн-членів НАТО розглянуть питання значного збільшення допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

"Членство в НАТО не є частиною порядку денного. Ми обговоримо додаткову допомогу", – сказав генсек Альянсу.

Він додав, що союзники НАТО "рішуче налаштовані щодо того, щоб зробити все можливе для підтримки України".

"Але також перед нами стоїть відповідальність, щоб не дати війні вийти за межі України і не стати конфліктом між НАТО й Росією, бо це призведе до ще більшої кількості смертей і руйнувань", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, на саміті НАТО країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

Окрім того, на саміті президент Польщі Анджей Дуда може висунути Альянсу пропозицію щодо введення миротворчої місії до України.