Столтенберг заявив, що членство України в НАТО можна буде обговорювати після перемоги у війні

Якщо Україна не здобуде перемогу, тоді, звичайно, питання членства зовсім не буде на столі, зазначив генсек.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою для розгляду питання членства України в Альянсі є перемога над Росією.

Про це Столтенберг повідомив на пресконференції в Бухаресті 30 листопада, пише НВ.

Водночас він наголосив, що найголовніше завдання для союзників по НАТО на сьогодні – підтримка України передовим військовим обладнанням, боєприпасами та всім необхідним для оборони.

Генсек НАТО наголосив, що для перемоги України необхідна мобілізація союзників, наскільки це можливо, коли йдеться про військову, економічну, фінансову, гуманітарну підтримку держави.

"Саме це ми й робимо. Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звичайно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України", – пояснив Столтенберг.

Він додав, що наразі важливо рухатися крок за кроком. Найважливіший та терміновий крок – забезпечення перемоги України.

За словами генсека Альянсу, треба розвивати з Україною ближче партнерство – і політичне, і практичне.

"Це посилить їхні інституції, допоможе їм перейти від радянських стандартів обладнання до доктрин сучасного обладнання НАТО. Це добре для України для посилення взаємної сумісності. Але це також допоможе Україні наблизитись до членства", – зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. І вже через 48 годин після заявки членство України в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку. Зауважимо, що позитивне рішення задля вступу до НАТО мають ухвалити всі 30 держав-членів.

Столтенберг раніше заявляв, що Україна на сьогодні перебуває в іншому становищі, аніж Швеція та Фінляндія, які теж подали заявки на прискорене членство в Альянсі.

Зауважимо, як пояснила пані посол Британії Мелінда Сіммонс, у вступі України до НАТО "є елемент політичного рішення". І існує тісний зв’язок між необхідністю суттєвих реформ у державі та політичним рішенням.

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