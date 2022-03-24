Столтенберг заявив, що країни НАТО збільшать витрати на оборону

Генсек наголосив, що після вторгнення РФ до України безпечне середовище Альянсу змінилося надовго.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті 24 березня країни-члени Альянсу домовилися збільшити витрати на свою оборону на тлі російського вторгнення до України.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту.

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"Вже місяць минув від почату вторгнення до України. І безпечне середовище НАТО повністю змінилося надовго, і ми відповідаємо на це. Але, звичайно, безпека не є безкоштовною, вона має ціну. Тому лідери НАТО готові подвоїти зусилля для того, щоб ми виконали наші зобов’язання з інвестицій в оборону, які ми зробили 2014 року. Ми вітаємо те, що члени альянсу сьогодні оголосили плани по значному збільшенню витрат на оборону", – розповів Столтенберг.

"В цей небезпечний час солідарність і трансатлантична єдність є ключовими. Європа і Північна Америка разом продовжують підтримувати одна одну в НАТО", – додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, Столтенберг також заявив, що Україна отримає від НАТО додатково обладнання проти хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також комплекс оборонного озброєння: протитанкові системи, сучасні системи ППО та дрони.