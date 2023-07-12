Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті

Наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.
Домовленості щодо вступу України до НАТО, які були досягнуті не саміті у Вільнюсі, будуть переглянуті після завершення російської агресії проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї пресконференції у Вільнюсі.
Він заявив що поправки будуть стосуватись шляху України до НАТО.
"Коли завершиться війна, ті домовленості, які були досягнуті сьогодні, будуть переглянуті у майбутньому, а також будуть внесені певні поправки, зокрема і до шляху України в НАТО", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг зазначив, що наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.
"Ми підкреслюємо, що Україна буде членом НАТО. Ми погодили практичний та політичний інструментарій, щоб Україна наближалася до НАТО. Всі зараз мають спільне розуміння, що будь-яке рішення не можна ухвалити до закінчення війни", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погоджується з тезою, що домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.
Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.
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