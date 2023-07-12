Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті

Наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.

Домовленості щодо вступу України до НАТО, які були досягнуті не саміті у Вільнюсі, будуть переглянуті після завершення російської агресії проти України.

Також читайте Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги на суму майже 65 млн доларів США

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї пресконференції у Вільнюсі.

Він заявив що поправки будуть стосуватись шляху України до НАТО.

"Коли завершиться війна, ті домовленості, які були досягнуті сьогодні, будуть переглянуті у майбутньому, а також будуть внесені певні поправки, зокрема і до шляху України в НАТО", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.

"Ми підкреслюємо, що Україна буде членом НАТО. Ми погодили практичний та політичний інструментарій, щоб Україна наближалася до НАТО. Всі зараз мають спільне розуміння, що будь-яке рішення не можна ухвалити до закінчення війни", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погоджується з тезою, що домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.