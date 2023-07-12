Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.

Домовленості щодо вступу України до НАТО, які були досягнуті не саміті у Вільнюсі, будуть переглянуті після завершення російської агресії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час своєї пресконференції у Вільнюсі.

Він заявив що поправки будуть стосуватись шляху України до НАТО.

"Коли завершиться війна, ті домовленості, які були досягнуті сьогодні, будуть переглянуті у майбутньому, а також будуть внесені певні поправки, зокрема і до шляху України в НАТО", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що наразі всі погоджуються з тим, що майбутнє України лише у НАТО.

"Ми підкреслюємо, що Україна буде членом НАТО. Ми погодили практичний та політичний інструментарій, щоб Україна наближалася до НАТО. Всі зараз мають спільне розуміння, що будь-яке рішення не можна ухвалити до закінчення війни", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак погоджується з тезою, що домовленості про гарантії безпеки для України, які були досягнуті на саміті у Вільнюсі, не повинні замінити повноцінне членство в НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський під час підбивання підсумків перебування у Вільнюсі наголосив на значному успіху щодо членства у НАТО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація