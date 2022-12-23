Столтенберг заявив, що Путін хоче не мирних переговорів, а виграти час для нового наступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва не має наміру сідати за стіл переговорів з Україною. Ба більше - дії Кремля свідчать про плани агресорки Росії поновити наступ на Україну.

Таку думку генсек висловив у своїй колонці, опублікованій у Financial Times

За словами Столтенберга, запрошення Кремля до переговорів - ні що інше, як спроба виграти час на підготовку до нових атак. Генсек наголосив, що РФ протягом останніх місяців мобілізувала близько 200 тис. людей, а також намагається домовитися про зброю та боєприпаси з іншими авторитарними союзниками - такими, як Іран.

Генерльний секретар Альянсу зауважив і на тому, що Київ висунув ідею відводити війська перед Різдвом, але Кремль відхилив пропозицію.

"Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував РФ почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але Москва різко відкинула цю пропозицію. Це Путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру", - зауважив Єнс Столтенберг.

Заяви Кремля про переговори

Москва не вперше на словах заявляє, що готова до мирних переговорів. Втім, наголошуюь у Путіна, Україна нібито не хоче. Диктатор 22 грудня висловивився, що Сполучені Штати та Україна "водили за носа" Кремль, обіцяючи мирні домовленості.

Господар Кремля також заявив, начебто хоче завершення бойових дій. Москва, наголошує він, нібито не відмовляється від мирних переговорів з Україною. "Фюрер" висловив впевненість, що сторони сядуть та домовляться.

Натомість на поїздку українського президента до Вашингтона в РФ відреагували менш стримано. Посол агресорки Анатолій Антонов заявив, що візит показав, мовляв, ні США, ні України не готові до миру. Крім того, він пригрозив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту.

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