Столтенберг заявив, що у випадку нової агресії проти України "Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах"

Столтенберг заявив, що у випадку нової агресії проти України "Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах"

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не загрожує Росії, проте захищатиме своїх союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що міжнародний мир не можна сприймати, як належне та пригрозив Кремлю, що "Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах" через загрозу нової агресії проти України.

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Про це пише Guardian.

"Якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок він отримає ще більше НАТО. Якщо Кремль захоче розділити Альянс, то станемо ще об'єднанішими", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що Альянс не загрожує Росії, проте захищатиме своїх союзників.

"Нинішня криза стосується не лише України, а й того, як ми хочемо організувати відносини між державами. Москва намагається згорнути історію та припинити прийом нових членів НАТО, що є спробою Росії встановити контроль над західною безпековою стратегією", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, керівництво НАТО підвищило бойову готовність сил швидкого реагування, аби бути готовим до всіх можливих сценаріїв захисту Північноатлантичного альянсу.

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