Столтенберг заявив, що війна в Україні йде на виснаження і, швидше за все, завершиться переговорами

Столтенберг заявив, що війна в Україні йде на виснаження і, швидше за все, завершиться переговорами

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 2 червня, що війна Росії проти України стала війною на виснаження. На думку генсека Альянсу, швидше за все, війна закінчиться за столом переговорів.

Водночас Столтенберг сказав, що НАТО несе відповідальність за підтримку України.

Про це він заявив після переговорів із президентом США Джо Байденом у Білому домі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Війни за своєю природою непередбачувані, тому ми просто повинні бути готові до довгого шляху", – сказав генсек Альянсу.

Він також вкотре повторив, що НАТО не хоче вступати в пряму конфронтацію з Росією, проте водночас зауважив що організація несе відповідальність за підтримку України.

Столтенберг заявив, українці платять високу ціну за захист власної країни, але Росія теж зазнає великих втрат.

На думку генсека НАТО, війна, швидше за все, закінчиться за столом переговорів, і те, що відбувається під час переговорів, "дуже тісно пов’язане з ситуацією на землі, на полі бою".

Столтенберг також відповів на запитання, чи тисне Захід на Україну, аби вона визнала втрату територій для мирних переговорів. Так, голова Альянсу сказав, що "не нам вирішувати", що Україна має прийняти чи від чого відмовитися.

Він не взявся коментувати, чи обговорює НАТО морський супровід для розблокування експорту зерна з України, але сказав, що вітає зусилля з пошуку способів отримати більше зерна.

"Найпростіший спосіб отримати більше зерна і зменшити тиск на ціни на продовольство – це якщо президент Путін припинить війну", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО заявив, що зброю Україні надаватимуть стільки часу, скільки триватиме війна.

Жданов: "Сливки", які були в резерві, росіяни вже використали на війні

Читайте також: