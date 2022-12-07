Столтенберг заявив, що закінчення війни не нормалізує відносин із Кремлем

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що закінчення війни агресорки Росії проти України не призведе до нормалізації відносин із Кремлем.

Таку думку він висловив в інтерв’ю для Financial Times.

"Нам потрібно усвідомити, що коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми зможемо повернутися до якихось добрих чи нормальних відносин із Росією", - каже генсек.

За його словами, Альянс намагався взаємодіяти з РФ до війни та "вирішувати проблеми безпеки, підняті російським диктатором Володимиром Путіним".

Столтенберг переконаний, що рішення Москви про вторгнення до України матиме довготривалі наслідки. Саме тому Північноатлантичний альянс має бути готовим до важких відносин із Кремлем. "А це означає, що нам потрібно інвестувати у нашу оборону", - наголошує Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек заявляв, що Росія добивається мирного договору, аби виграти час і знову піти в наступ навесні. На його думку, наразі немає умов для дипломатичного вирішення війни в Україні, адже Росія не проявляє жодних ознак зацікавлення у цьому.

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