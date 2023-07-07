Столтенберг заявив, що Зеленський буде на саміті НАТО у Вільнюсі: що відомо

Раніше Зеленський повідомляв, що ще не ухвалив рішення про свою участь у саміті НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це він сказав під час свого брифінгу.

Хоча раніше український лідер заперечував свою участь у цьому саміті через відсутність конкретних рішень щодо майбутнього України в Альянсі, генсек НАТО заявив, що Зеленський таки відвідає захід.

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше український президент та його речник повідомляли, що рішення щодо участі Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі ще не ухвалене, оскільки український лідер наголошував, що поїде туди лише за умови, що Україна отримали гарантії щодо майбутнього членства в Альянсі.

Також 7 липня на брифінгу Столтенберг заявив, що у литовському Вільнюсі 11-12 липня пройде довгоочікуваний саміт НАТО. На саміті погодять "пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до Альянсу".

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