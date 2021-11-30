Столтенберг знову нагадав, що НАТО гарантує захист лише країн-учасниць

Столтенберг знову нагадав, що НАТО гарантує захист лише країн-учасниць

Генсек Альянсу вдруге за останні кілька днів наголосив, що НАТО не має наміру воювати за Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку Альянсом своїх країн-членів та допомогу партнерам, таким як Україна.

Про це Столтенберг заявив у вівторок, 30 листопада, на пресконференції у Ризі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, НАТО гарантує колективну безпеку лише країн, що входять до Альянсу, але не партнерів.

"Важливо робити різницю між союзниками по НАТО і партнером, Україною. Союзникам у НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту Альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна — це партнер, якого ми високо цінуємо. Ми надаємо їй політичну та практичну підтримку", — сказав генсек.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що в разі потреби в Латвію можуть швидко відправити понад 40 тисяч солдатів НАТО.

Нагадаємо, генсек попередив, що НАТО не воюватиме за Україну у разі вторгнення Росії. Також у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

Читайте також: