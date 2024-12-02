Столтенберг зробив тривожну заяву про відмову України від окупованих територій

Столтенберг вважає нереалістичним, що лінія припинення вогню включатиме усі українські території, які зараз контролює Росія.

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для якнайшвидшого припинення війни Україні може довестися тимчасово відмовитися від окупованих територій.

Про це повідомляє Welt.

У публікації вказано, що Столтенберг вважає тимчасове передавання Україною території Росії варіантом швидкого припинення війни.

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"Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди", – висловився ексгенсек НАТО.

Водночас він наголосив на важливості того, аби Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку територією. Це може бути членство в Альянс , але є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Столтенберг підтримав позицію президента України Володимира Зеленського щодо непоступок Росії жодними територіями у разі припинення вогню. Однак ексгенсек НАТО вважає це малоймовірним через військовою ситуацію.

"Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що у разі заморожування війни України повинна мати сильні позиції, які мають бути зміцнені ще до початку мирних переговорів.

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