Столтенберг зробив заяву щодо винищувачів F-16 у небі України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні, крім самих винищувачів F-16, необхідно також й інше озброєння, яке повинно працювати комплексно.

Винищувачі F-16 самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. Вони повинні використовуватися комплексно разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції у Брюсселі.

"Ми маємо розуміти, що немає ніякої системи, яка б фундаментально змінила б ситуацію на полі бою. Має працювати багато різних речей, треба різні вміння, треба співпрацювати, щоб щось змінилося. І ми маємо налаштуватися на важкий бій", - сказав він

Водночас генсек НАТО не зміг назвати конкретний час, коли саме Україна отримає літаки, адже "треба тренувати пілотів і це якраз відбувається у Румунії" та "й Америка теж дала дозвіл, щоб члени-країни НАТО надали Україні ці винищувачі".

За словами Столтенберга, дуже важливо зазначити, що F-16 таки внесуть певні зміни у ситуацію на фронті. Зокрема, вони посилять міцність України, щоб збільшити втрати російської армії, а також зміцнять українську протиповітряну.

Нагадаємо, раніше військово-політичний експерт Олександр Коваленко пояснив, що сучасні винищувачі F-16 без відповідного комплексу озброєнь не допоможуть ЗСУ знищувати ворога ефективніше, ніж радянські МіГ-29. Тому справа не тільки кількості літаків, які може отримати Україна.

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