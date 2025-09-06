- Дата публікації
-
- Політика
Зеленський запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва
Глава держави різко відреагував на пропозицію Кремля провести мирні переговори в Москві.
Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею диктатора Путіна провести переговори в Москві.
Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.
«Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати в Москву, коли моя країна щодня під ракетами, під ударами. Я не поїду в столицю цього терориста», — наголосив український лідер.
Зеленський підкреслив, що пропозиція Кремля виглядає як спроба відкласти реальну зустріч.
За його словами, у той час, коли Україна щодня зазнає ракетних атак, навіть сама ідея поїздки до російської столиці є абсолютно неприйнятною.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по інфраструктурі російської нафтової промисловості є відповіддю на атаки РФ по енергетичних об’єктах України.
Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський закликав деяких європейських «друзів» Москви, зокрема Угорщину, також почути ці сигнали від Володимира Путіна.