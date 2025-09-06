ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Зеленський запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва

Глава держави різко відреагував на пропозицію Кремля провести мирні переговори в Москві.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею диктатора Путіна провести переговори в Москві.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

«Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати в Москву, коли моя країна щодня під ракетами, під ударами. Я не поїду в столицю цього терориста», — наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що пропозиція Кремля виглядає як спроба відкласти реальну зустріч.

За його словами, у той час, коли Україна щодня зазнає ракетних атак, навіть сама ідея поїздки до російської столиці є абсолютно неприйнятною.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по інфраструктурі російської нафтової промисловості є відповіддю на атаки РФ по енергетичних об’єктах України.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський закликав деяких європейських «друзів» Москви, зокрема Угорщину, також почути ці сигнали від Володимира Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie