Зеленський запропонував Путіну приїхати на переговори до Києва

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею диктатора Путіна провести переговори в Москві.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

«Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати в Москву, коли моя країна щодня під ракетами, під ударами. Я не поїду в столицю цього терориста», — наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що пропозиція Кремля виглядає як спроба відкласти реальну зустріч.

За його словами, у той час, коли Україна щодня зазнає ракетних атак, навіть сама ідея поїздки до російської столиці є абсолютно неприйнятною.

