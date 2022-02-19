"Стороннім вхід заборонено": Зеленський просить сказати правду Україні про перспективи членства в НАТО

Очільник нашої держави зауважив, що Київ хоче почути цю правди на найближчому саміті Альянсу у Мадриді.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.

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Про це заявив президент України 19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

"Що стосується НАТО, у нас багато сперечань з цього приводу. За цей час у мене з'явилися друзі серед лідерів - і дійсно, вони підтримують Україну. Україні потрібні гарантії безпеки. Ми розумні, не твердолобі. Розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО. Немає спільного погодження через членів Альянсу. Всі говорять, що є відстань до НАТО. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно терміну? Це в нас вимірюється в роках? На жаль, повинен вам сказати, - і ви це бачите по загиблих - це вимірюється не тільки в годинах. Це вже, на жаль, вимірюється в людях. Скажіть нам, будь ласка, на цій відстані чи це справедливо, щоб ми отримали гарантії безпеки від провідних країн? Дипломатичні гарантії безпеки. Це ж справедливо? Ніхто нікого до стінки із запитанням "щоб завтра було НАТО" - такого немає. Ми хочемо. Але поки у нас немає такої можливості, ми прагнемо мати гарантії безпеки", - заявив Зеленський.

Очільник України зауважив, що Київ хоче знати правду перспективи членства в Альянсі і найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді.

"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей?", - зазначив Зеленський та додав, що РФ заявляє про те, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб нібито повернути Крим силовим шляхом.

"Тішить, що слова ”повернути Крим” з’являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом", - підсумував президент.

Нагадаємо, черговий саміт НАТО відбудеться у Мадриді у червні 2022 року.

Трансляція виступу президента наживо