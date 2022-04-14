"Стоїмо пліч-о-пліч з Україною": чеські дипломати повернулися до Києва

Посольство Чехії у Києві закрили 24 лютого.

Чеські дипломати повернулися до Києва і вже вже підняли біло-червоно-синій національний прапор своєї країни.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Чехії в Twitter.

"У Києві знову піднято чеський прапор - повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною", - сказано у повідомленні.

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Зауважимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Чехія, як і багато інших країн, евакуювала співробітників свого посольства з Києва. Утім, вже своїх дипломатів до Києва повернули: ЄС, Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Туреччина. А представники Польщі та Ватикану не залишали Україну.

Як повідомлялося, іноземні дипломати повертаються до Києва.

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