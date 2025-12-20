“Стоїмо там, де стоїмо”: Зеленський відповів на територіальні вимоги росіян

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський окреслив своє бачення ситуації на лінії фронту в контексті можливих переговорів про припинення вогню. Головний принцип — фіксація поточного положення військ без односторонніх відступів.

Про це він заявив у відповідь на запитання журналістів у чаті Офісу Президента.

«Стоїмо там, де стоїмо»

Президент назвав «справедливою версією» сценарій, за якого лінія розмежування проходить там, де фактично перебувають війська на момент закінчення бойових дій.

«Тобто, руські, що стосуються Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей. І повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом, а ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада. Це принципові речі», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що хоча перебування окупантів на українській землі є несправедливим за своєю суттю, на сьогодні це єдине можливе «компромісне рішення».

Відмова виводити війська

Зеленський жорстко відповів на вимоги Кремля, які, судячи зі слів президента, обговорювалися з американськими партнерами.

«Росія вимагає, щоб українська армія вийшла з території Донецької області. Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити ніяк з наших територій. Можливості і бажання такого не бачу. І бачу, що в українського народу також цього немає», — заявив глава держави.

Пропозиція США: «Вільна економічна зона»

Американська сторона у спробі знайти компроміс запропонувала створити так звану «вільну економічну зону» — територію без важкої зброї та військ, де діяли б лише поліцейські місії. Проте Зеленський відкинув цей варіант у запропонованому вигляді.

Причина — недовіра до агресора.

«Якщо ми виходимо, а російська армія залишається… ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію. Що вона і робила всі ці роки агресії», — пояснив президент.

Умова для «дзеркальних кроків»

Зеленський зазначив, що будь-яке розведення сил можливе лише на паритетних умовах.

«Якщо ви хочете відведення військ будь-де, то завжди робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на 5 кілометрів. Ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона», — сказав він.

Вирішуватиме народ

У підсумку президент зазначив, що найкращий і «чесний варіант» — це менше компромісів і позиція «стояти там, де ми стоїмо».

Однак, якщо питання створення специфічних зон з преференціями постане серйозно, остаточне слово буде за українцями.

«Я сказав партнерам: вибачаюся, але це вирішувати буде народ України», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, Україна передала США своє бачення мирного врегулювання та чекає на відповідь російської сторони. Найскладнішими пунктами переговорів залишаються питання територій, репарацій та контролю над Запорізькою АЕС.