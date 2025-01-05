“Стоїть з голою д*пою і розповідає про племена”: Зеленський розкритикував розмови із Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним про завершення війни можна вести лише з позиції сили.

Про це він заявив в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.



За словами Зеленського, господар Кремля надто далекий від цивілізованого світу, що засвідчило його інтерв’ю з Такером Карлсоном, в якому він раптом почав розповідати про історичні племена.

“Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена!.. Всім здається, ось зараз ми їх подружимо. Як ви можете? До чого тут подружимо? Він інший. Він просто інший. Перед вами стоїть мамонт”, - сказав український лідер.

Зеленський вважає, що вести розмови із такою відірваною від реальністю людиною можна лише з однією метою — примушування до миру.

“Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує, і потрібно розмовляти тоді, коли знаєш, що це дасть “плюс”, дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу”, - наголосив президент.

При цьому Зеленський порівняв Путіна із Волан-де Мортом — істотою, ім’я якої не можна вимовляти, якому замість ізоляції “пропонують виходити на світло, суб’єктизуватися”.

За його словами, причиною такого ставлення до господаря Кремля є тільки страх.