Страх і стратегія Путіна: чому диктатор прагне закінчити війну до виборів у США

Путін перебуває в стратегічному тиску. Екснардеп Вадим Денисенко розкрив плани диктатора щодо війни та її завершення.
Російський диктатор Володимир Путін боїться війни на виснаження, хоча всьому світу демонструє, що готовий до такого розвитку подій. Нині йому важливо закінчити цю війну до виборів в США.
Таку думку очільник Інституту майбутнього та ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко висловив у своєму Facebook.
Хто в РФ підтримує війну з Україною
"Протягом останніх двох тижнів цілий ряд російських лібералів (і не тільки) видали псевдосенсаційну новину, що в Росії кількість тих, хто хоче війни і тих, хто не хоче війни вперше помінялися місцями і тепер переважають ті, хто проти. Справді соціологічні опитування це показують, але вони це показують не з осені, а з весни 2023 року (я базуюся на тих дослідженнях, які робив і робить Інститут Майбутнього)", - каже Денисенко.
За його словами, ядро активних прихильників війни складає 10-12% росіян, а послідовних "не прихильників війни" — приблизно 20%. І ці значення залишаються майже незмінним, як мінімум, останні півроку. І поділ росіян за категорією за/проти війни є умовним і не зовсім правильним, каже екснардеп.
Денисенко ділить російське суспільство до 24.02.22 за віковою категорією 18-30 та "всі інші". За його словами, це "дві різні Росії", хоча навіть у віковій категорії 18-25 трохи більше 25% є прихильниками війни.
"Що справді відбулося за останні півроку, так це початок зсуву покоління 30-50 в сторону не стільки "антивійна" скільки "щось не так, але я ще боюся про це говорити". Поки ми можемо лише констатувати, що в цьому поколінні, за певними ознаками може визріти незадоволення. Причини цього невдоволення проста - війна і погіршення життя починають складатися в один пазл, і все це на фоні невизначеності з картиною майбутнього. Поки вони ще не почали думати настільки далеко, щоб повʼязати війну із відсутністю майбутнього своїх дітей, і це той інформаційний резерв, який є у всіх нас", - каже Денисенко.
Рівень життя в РФ стрімко погіршується
Останні дослідження показують, що 18% росіян кажуть, що їхнє життя не погіршилося, 40% — що матеріальний стан не змінився, 42% — що стало гірше жити. Проте тих, хто жаліється на те, що не вистачає на їжу і ліки, лише 15%.
"Але навіть ці цифри є важливими - саме покоління 30-50 є ядром цього погіршення і все, що ми бачимо в російському бюджеті на 2024 рік показує, що далі буде гірше", - переконаний очільник Інституту майбутнього.
Росіяни об'єднані навколо війни
"Хто б що не говорив, але в російському суспільстві зараз існує певний консенсус обʼєднання навколо не дуже популярної війни. І цей консенсус може бути деформований лише трьома речами: часом (вся інформація працює за накопиченням), відсутністю перемог російської армії і погіршенням життя. Кожен із трьох факторів може зіграти самостійно, але кумулятивний ефект, звичайно, найважливіший", - вважає Денисенко.
Щодо перемог (Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут), то для Путіна зараз - це "альфа і омега", з однієї сторони зважаючи на вибори, а з іншої — виходячи з перспективи погіршення бюджетних можливостей, починаючи з червня-вересня 2024 року. Всі надлишки бюджету ідуть виключно в війну, втримати курс рубля, мінімальний ріст цін до виборів влада може. Вона це зможе зробити це іще пару місяців після виборів, але далі потрібно буде відпускати рубль і робити непопулярні речі з перспективою необмеженої в часі війни. І ці речі, за певних збігів обставин, можуть стати загрозою для режиму.
Є і інша сторона медалі, каже Вадим Денисенко, - поки існує війна, вважається, що російська влада може відкидати економічний добробут населення на другий план. Щоправда є одне "але". Репресивний апарат готовий до мінімальних виступів, але, як показав Пригожин і Дагестан, серйозні виклики ФСБ, росгвардія, поліція - пропускають.
"Є ще один аспект - психотип Путіна. Він не любить і боїться довгих воєн. В цій ситуації він почуває себе некомфортно. Його тактика завжди одна: підняття ставок - бліцкриг - стадія заспокоєння - помста з відтяжкою в часі. Так, він уміє чекати. Але чекати в стані відносного спокою. І тому, нинішній стан для нього явно дискомфортний. Хоча цей момент не варто переоцінювати", - зазначає екснардеп.
Справа в тому, що компенсатором зараз став абсолютний параліч еліт. Якщо на початку війну був певний параліч самого Путіна і навіть поява колективного Путіна, то після Пригожина Путін зрозумів: змови еліт нема, конкуренції не існує, і він може (а реально повинен для свого ж збереження) почати знову "стравлювати еліти".
"І він почав це робити. А вбивство Пригожина відкрило ящик Пандори: Путін пообіцяв Пригожину життя і чи не вперше, на внутрішньому полі, не дотримав даного слова", - каже Денисенко.
Ексрадник міністра внутрішніх справ припускає, що нинішня економічна ситуація в РФ така, що в середині - кінці наступного року більшість громадян РФ почне говорити про погіршення рівня життя, і врятувати ситуацію зможуть тільки космічні ціни на нафту. І Путін, і його найближче оточення бояться цього моменту.
Путін хоче стати третім у переговорах Байдена і Сі
"Є ще один важливий аспект: бажання стати третім на переговорах США - Китай. Поки, економічна залежність від Пекіна, повна конфронтація із США і головне — неможливість нічого показати в конвенційній війні, і технічне відставання російського ВПК не дають Путіну навіть надії на можливість стати третім (віртуальний саміт в Індії, між іншим, це дуже чітко показав). Власне цей аспект є одним з визначальних для можливих, (виходячи з сьогоднішнього дня) часових рамок війни", - каже Денисенко.
Зрештою для Путіна нині вкрай небажане затягування війни з економічної точки зору. Він прагне закінчити війну до приходу Трампа, бо той, як "посередник", поставить хрест на перспективах Росії стати третім з Китаєм та США. Китай поки самоусувається від посередництва, але теж захоче зіграти цю гру.
Воєнна економіка РФ розгорнута, вона може існувати довго при збереженні нинішньої системи влади, але вона вичерпана, а значить після піку 2023 року можливий спад в другій половині 2024-2025рр.
Денисенко каже, що Путін, найімовірніше, поставив перед собою дві реперні точки: взяття хоч щось (бажано Авдіївка) до 17.03.2024 (день виборів). Друга реперна точка - серпень-вересень 2024 року - переговори про призупинення війни до виборів в США.
Нагадаємо, раніше очільник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести її стільки скільки потрібно. РФ вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування своїх збройних сил в 2024-2025 рр.
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