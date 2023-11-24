Страх і стратегія Путіна: чому диктатор прагне закінчити війну до виборів у США

Російський диктатор Володимир Путін боїться війни на виснаження, хоча всьому світу демонструє, що готовий до такого розвитку подій. Нині йому важливо закінчити цю війну до виборів в США.

Таку думку очільник Інституту майбутнього та ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко висловив у своєму Facebook.

Хто в РФ підтримує війну з Україною

"Протягом останніх двох тижнів цілий ряд російських лібералів (і не тільки) видали псевдосенсаційну новину, що в Росії кількість тих, хто хоче війни і тих, хто не хоче війни вперше помінялися місцями і тепер переважають ті, хто проти. Справді соціологічні опитування це показують, але вони це показують не з осені, а з весни 2023 року (я базуюся на тих дослідженнях, які робив і робить Інститут Майбутнього)", - каже Денисенко.

За його словами, ядро активних прихильників війни складає 10-12% росіян, а послідовних "не прихильників війни" — приблизно 20%. І ці значення залишаються майже незмінним, як мінімум, останні півроку. І поділ росіян за категорією за/проти війни є умовним і не зовсім правильним, каже екснардеп.

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Денисенко ділить російське суспільство до 24.02.22 за віковою категорією 18-30 та "всі інші". За його словами, це "дві різні Росії", хоча навіть у віковій категорії 18-25 трохи більше 25% є прихильниками війни.

"Що справді відбулося за останні півроку, так це початок зсуву покоління 30-50 в сторону не стільки "антивійна" скільки "щось не так, але я ще боюся про це говорити". Поки ми можемо лише констатувати, що в цьому поколінні, за певними ознаками може визріти незадоволення. Причини цього невдоволення проста - війна і погіршення життя починають складатися в один пазл, і все це на фоні невизначеності з картиною майбутнього. Поки вони ще не почали думати настільки далеко, щоб повʼязати війну із відсутністю майбутнього своїх дітей, і це той інформаційний резерв, який є у всіх нас", - каже Денисенко.

Рівень життя в РФ стрімко погіршується

Останні дослідження показують, що 18% росіян кажуть, що їхнє життя не погіршилося, 40% — що матеріальний стан не змінився, 42% — що стало гірше жити. Проте тих, хто жаліється на те, що не вистачає на їжу і ліки, лише 15%.

"Але навіть ці цифри є важливими - саме покоління 30-50 є ядром цього погіршення і все, що ми бачимо в російському бюджеті на 2024 рік показує, що далі буде гірше", - переконаний очільник Інституту майбутнього.

Росіяни об'єднані навколо війни

"Хто б що не говорив, але в російському суспільстві зараз існує певний консенсус обʼєднання навколо не дуже популярної війни. І цей консенсус може бути деформований лише трьома речами: часом (вся інформація працює за накопиченням), відсутністю перемог російської армії і погіршенням життя. Кожен із трьох факторів може зіграти самостійно, але кумулятивний ефект, звичайно, найважливіший", - вважає Денисенко.

Щодо перемог (Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут), то для Путіна зараз - це "альфа і омега", з однієї сторони зважаючи на вибори, а з іншої — виходячи з перспективи погіршення бюджетних можливостей, починаючи з червня-вересня 2024 року. Всі надлишки бюджету ідуть виключно в війну, втримати курс рубля, мінімальний ріст цін до виборів влада може. Вона це зможе зробити це іще пару місяців після виборів, але далі потрібно буде відпускати рубль і робити непопулярні речі з перспективою необмеженої в часі війни. І ці речі, за певних збігів обставин, можуть стати загрозою для режиму.

Є і інша сторона медалі, каже Вадим Денисенко, - поки існує війна, вважається, що російська влада може відкидати економічний добробут населення на другий план. Щоправда є одне "але". Репресивний апарат готовий до мінімальних виступів, але, як показав Пригожин і Дагестан, серйозні виклики ФСБ, росгвардія, поліція - пропускають.

"Є ще один аспект - психотип Путіна. Він не любить і боїться довгих воєн. В цій ситуації він почуває себе некомфортно. Його тактика завжди одна: підняття ставок - бліцкриг - стадія заспокоєння - помста з відтяжкою в часі. Так, він уміє чекати. Але чекати в стані відносного спокою. І тому, нинішній стан для нього явно дискомфортний. Хоча цей момент не варто переоцінювати", - зазначає екснардеп.

Справа в тому, що компенсатором зараз став абсолютний параліч еліт. Якщо на початку війну був певний параліч самого Путіна і навіть поява колективного Путіна, то після Пригожина Путін зрозумів: змови еліт нема, конкуренції не існує, і він може (а реально повинен для свого ж збереження) почати знову "стравлювати еліти".

"І він почав це робити. А вбивство Пригожина відкрило ящик Пандори: Путін пообіцяв Пригожину життя і чи не вперше, на внутрішньому полі, не дотримав даного слова", - каже Денисенко.

Ексрадник міністра внутрішніх справ припускає, що нинішня економічна ситуація в РФ така, що в середині - кінці наступного року більшість громадян РФ почне говорити про погіршення рівня життя, і врятувати ситуацію зможуть тільки космічні ціни на нафту. І Путін, і його найближче оточення бояться цього моменту.

Путін хоче стати третім у переговорах Байдена і Сі

"Є ще один важливий аспект: бажання стати третім на переговорах США - Китай. Поки, економічна залежність від Пекіна, повна конфронтація із США і головне — неможливість нічого показати в конвенційній війні, і технічне відставання російського ВПК не дають Путіну навіть надії на можливість стати третім (віртуальний саміт в Індії, між іншим, це дуже чітко показав). Власне цей аспект є одним з визначальних для можливих, (виходячи з сьогоднішнього дня) часових рамок війни", - каже Денисенко.

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Зрештою для Путіна нині вкрай небажане затягування війни з економічної точки зору. Він прагне закінчити війну до приходу Трампа, бо той, як "посередник", поставить хрест на перспективах Росії стати третім з Китаєм та США. Китай поки самоусувається від посередництва, але теж захоче зіграти цю гру.

Воєнна економіка РФ розгорнута, вона може існувати довго при збереженні нинішньої системи влади, але вона вичерпана, а значить після піку 2023 року можливий спад в другій половині 2024-2025рр.

Денисенко каже, що Путін, найімовірніше, поставив перед собою дві реперні точки: взяття хоч щось (бажано Авдіївка) до 17.03.2024 (день виборів). Друга реперна точка - серпень-вересень 2024 року - переговори про призупинення війни до виборів в США.

Нагадаємо, раніше очільник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко заявив, що війна Росії проти України увійшла у стадію війни на виснаження. Дедалі більше свідчень, що Кремль готовий вести її стільки скільки потрібно. РФ вже зараз закладає чинник "СВО" в плани комплектування своїх збройних сил в 2024-2025 рр.

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