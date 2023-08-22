Страх Путіна ізолював його в Росії: куди він злякався їхати після ордеру на арешт від МКС

Зараз під питанням залишається, чи з'явиться диктатор на вересневому саміті G-20 в Індії.

Президент Росії Володимир Путін опинився фактично зачиненим у власній країні після ордеру на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд. Диктатор вже відмовився від візитів до кількох держав, де його могли арештувати.

ТСН.ua зібрав випадки, коли Путін злякався залишати Росію через загрозу арешту.

Не те, щоб кремлівського диктатора радо запрошували в гості багато країн після розв’язаної ним повномасштабної війни проти України, однак такі держави ще залишаються. Зокрема, йдеться про ПАР та Туреччину. Щоправда, Путін не наважується на візити до цих країн.

Путін злякався летіти на БРІКС

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Ще в середині липня стало відомо, що Путін вирішив не їхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки, який саме стартував 22 серпня. Замість президента Росії делегацію держави очолив голова МЗС Сергій Лавров.

На такий крок очільник Кремля не зважився, адже ПАР ратифікувала Римський статут, тож юридично була б зобов'язана затримати Путіна за ордером на арешт від МКС у зв’язку з незаконною депортацією дітей із окупованих українських територій.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров прибув на саміт БРІКС / Фото: Getty Images

Водночас пані посол України в ПАР Любов Абравітова тоді припускала, що відмова російського президента їхати на саміт БРІКС могла бути погоджена усіма членами організації.

Як президент ПАР намагався врятувати російського колегу

Коли візит Путіна на саміт БРІКС ще був під питанням, у ПАР опозиція вимагала від президента країни Сиріла Рамафоси виконати зобов'язання перед МКС та арештувати президента Росії під час його візиту до Йоганнесбургу. Рамафоса, вочевидь, не надто хотів іти проти кремлівського диктатора, і заявив, що арешт Путіна був би "нерозсудливим, неконституційним і незаконним використанням повноваджень". Президент ПАР також стверджував, що арешт його російського колеги був би "оголошенням війни Росії".

Аж тоді, коли стало відомо, що Путіна на саміті БРІКС не буде, Міністерство юстиції ПАР надіслало запит на арешт президента РФ до директора державного обвинувачення Шаміле Батохі.

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Зауважимо, в Держдепартаменті США оцінили відмову Путіна від поїздки на саміт до ПАР як свідчення "глобальної слабкості РФ" і назвали цей факт "суттєвим погіршенням авторитету Росії у світі".

А радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк так прокоментував звістку про відсутність Путіна на БРІКС: "Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних".

Путін передумав їхати до Ердогана

Не горить бажанням господар Кремля летіти і до Туреччини на зустріч із тамтешнім президентом Реджепом Ердоганом. Про майбутній візит Путіна оголошував сам Ердоган у середині липня, коли коментував вихід Росії із "зернової угоди". Турецький лідер тоді висловлював сподівання, що його російський колега все ж хоче подовження угоди, і повідомив, що проведе на цю тему переговори з Путіним у серпні, коли той прибуде до Туреччини.

У середині серпня турецькі ЗМІ інформували, що Ердоган може зустрітися із Путіним наприкінці місяця або на початку вересня. "По суті, ми очікуємо на приїзд Путіна до Туреччини, але може мати місце і візит у зворотний бік", – йшлося у повідомленнях медіа.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган і президент Росії Володимир Путін / Фото: Associated Press

Диктатор "шукає відмазки"

"Путін може шукати відмазки, щоб не їхати до Ердогана", – висловив думку в середині серпня ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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За його словами, що про це свідчить влаштована Росією провокація у Чорному морі проти турецького судна "Сукру Окан", яке прямувало до порту в Ізмаїлі. Жирнов вважає, що Путін міг спровокувати інцидент із судном, аби підштовхнути Ердогана до заяв про певне напруження у відносинах та до скасування зустрічі.

21 серпня Ердоган заявив, що розраховує на зустріч із Путіним у вересні.

"У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком буде така нагода, ми з Путіним зустрінемося особисто", – сказав президент Туреччини, не уточнивши місце можливої зустрічі.

Ердоган їде до Путіна?

Вже наступного дня турецьке видання Yeni Şafak із посиланням на джерела заявило, що задля зустрічі з Путіним Ердоган поїде до Росії. Видання назвало майбутній візит таким, що "має критичне значення" та стане "найважливішим кроком" для подовження "зернової угоди".

Куди ще може не поїхати Путін

У серпні стало відомо, що Індія запросила Путіна на саміт G-20, який цьогоріч вона організовує у Нью-Делі 9-10 вересня. Водночас президент України Володимир Зеленський запрошення не отримав.

За даними західних ЗМІ, президент Росії ще розмірковує, чи їхати йому до Індії особисто. Зауважимо, що минулого року під тиском США та союзників у зв’язку з війною РФ проти України Путін не поїхав на саміт "Великої двадцятки" до Індонезії, відправивши замість себе Лаврова.

За інформацією видання Bloomberg ще станом на березень, Кремль звільняє розклад Путіна на час саміту G-20 в Індії, щоб дати тому можливість взяти участь у зустрічі.

Додамо, у посольстві США в Україні прокоментували запрошення Путіна на саміт до Індії заявою про те, що будь-яка нація не повинна давати президенту Росії платформу для просування його агресивної війни.

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