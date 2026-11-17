Джо Байден / © Associated Press

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Колишній президент США Джо Байден особливо тривожився через ризик ядерної ескалації 14 квітня 2022 року, коли Україна святкувала потоплення крейсера «Москва» — флагмана російського Чорноморського флоту.

Про це пише Newsweek, якому передали уривок мемуарів Байдена «Пообіцяй мені, Америко».

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У книзі Байден пояснює, що в Білому домі побоювалися політичних наслідків нищівної воєнної поразки для Володимира Путіна. За його спогадами, американські посадовці припускали, що така поразка може спричинити внутрішню кризу в Росії та поставити під загрозу владу диктатора. Головним моментом, який посилив ці побоювання, стало потоплення українськими силами російського крейсера «Москва».

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«Страх усунення від влади міг підштовхнути його до відчайдушних заходів», — написав Байден про Путіна, за даними Newsweek.

Так він описує занепокоєння через можливе застосування тактичної ядерної зброї. За словами експрезидента, його адміністрації доводилося балансувати між військовою допомогою, необхідною Україні для відсічі російським силам, і ризиком прямого зіткнення двох ядерних держав.

Допомогти Україні захиститися Байден пообіцяв ще до повномасштабного вторгнення. У книзі він згадує, як під час розмови 7 грудня 2021 року попереджав Путіна про наслідки нападу.

«Він, як завжди, говорив загадками. Я — ні. Я пояснив, що його покарають жорсткими санкціями, якщо він вторгнеться, і що ми надамо необхідну допомогу, аби Україна могла захистити себе», — так Байден описав ту розмову в уривку, який наводить Newsweek.

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Що ще Байден розповів у мемуарах про Україну

Вихід книги «Пообіцяй мені, Америко» заплановано на 17 листопада. У ній Байден також згадав свої розмови із Зеленським і Путіним та рішення щодо переговорів про Україну наприкінці свого президентства.

Зокрема, за його словами, команда Дональда Трампа просила письмового дозволу на прямі контакти з Путіним ще до інавгурації. Байден відмовився, бо побоювався, що такі переговори обернуться своєрідною капітуляцією коштом України.

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