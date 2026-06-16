Страх Путіна: який "кримський сценарій" виводить диктатора з рівноваги

Президент Росії Володимир Путін / © Getty Images

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Сили оборони України планомірно знищують ворожу логістику, перетворюючи тилові шляхи окупантів на пастку. Неможливість постачання може спровокувати хаотичний відступ російських військ та втрату контролю над ними.

Таку думку висловив військовий оглядач Іван Тимочко, повідомляє «24 канал».

На сьогодні ключове завдання України — максимально послабити та знищити ворожу логістику. Як зазначив Тимочко, противник докладатиме не менше зусиль для її відновлення, однак навряд чи зможе повністю компенсувати втрати.

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Малоймовірно, що Росія кардинально змінить свою систему забезпечення військ, тому очікувати стратегічних змін у логістиці не варто. Водночас Україна й надалі робитиме все можливе, аби безперервно нищити ворожу техніку та шляхи постачання.

«Ми розуміємо, що дорогами, які використовувала Росія на окупованих територіях, щодня пересувалися тисячі автомобілів. Зараз вони паралізовані або функціонують з перебоями. Це велика заслуга Сил оборони», — підкреслив військовий оглядач.

За його словами, також важливо враховувати, що Україні необхідно постійно розширювати арсенал засобів ураження. У відповідь ворог нарощуватиме контрбатарейні сили, антидронові комплекси, системи РЕБ та зенітні підрозділи, щоб знизити ефективність українських ударів. Саме тому Силам оборони потрібно безперервно вдосконалювати свої можливості.

Найбільший страх Путін щодо Криму

У довгостроковій перспективі руйнування логістики може стати надзвичайно болючим ударом для всієї російської армії. За оцінкою Тимочка, не виключено, що окупаційним силам накажуть тримати позиції до останнього й не відступати навіть за умов повного перекриття шляхів забезпечення.

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«Це може призвести до того, що російські війська почнуть самовільно втікати або відступати. Далі почнеться хаос на конкретному напрямку. Звісно, вони спробують мінімізувати проблеми, але сам факт того, що війська самовільно відступають, покаже, що Путін не контролює армію«, — наголосив Тимочко.

На його думку, для президента Росії Володимира Путіна такий розвиток подій стане серйознішим ударом, ніж навіть можливий бунт серед його найближчого оточення у Кремлі. Адже сам факт відступу продемонструє слабкість армії. Саме тому диктатор активізував свої контакти з російськими військовими.

Проблеми російської логістики охоплюють увесь фронт

Російська пропаганда також посилила свою активність, намагаючись створити образ Путіна як «люблячого командира російських військових».

«Путін теж все це усвідомлює і хоче підбадьорити своїх військових. Особливо враховуючи, що у них дуже серйозні виклики з логістикою, з неспроможністю виконувати стратегічні завдання», — зауважив військовий оглядач.

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Втім реальна ситуація свідчить про те, що логістичні проблеми ворога спостерігаються не лише на півдні України. Уздовж усієї лінії фронту українські захисники системно знищують канали постачання противника, завдаючи ударів уже на глибину від 100 до 200 км. Це свідчить про суттєве зростання дальності ураження — фактично вдвічі.

Значна частина транспорту, водіїв і командирів, які відповідали за російську логістику та добре знали маршрути, вже знищена. Росія змушена залучати нових людей, однак вони не мають достатнього досвіду й не орієнтуються в усіх шляхах постачання. До того ж внутрішня координація між підрозділами суттєво порушена.

Нагадаємо, Міноборони та влада Запорізької області закликають мешканців окупованих територій Запоріжжя, Херсонщини та Донеччини терміново евакуюватися через активізацію ударів Сил оборони по ворожій логістиці та перетворення Криму на «острів». Росіяни використовують цивільних як «живий щит», тому перебування в окупації стає дедалі небезпечнішим. Попри відсутність прямого виїзду, евакуація можлива через волонтерів та державні органи.

Зауважимо, 15 червня окупаційна влада Херсонщини поскаржилася на нічні атаки українських безпілотників, внаслідок яких суттєво пошкоджено мости в регіоні, зокрема біля Чонгара та міст, що з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Через це рух через КПП «Джанкой» повністю перекрито, а оцінити стан інфраструктури росіяни не можуть через постійну присутність дронів у повітрі, що значно ускладнює ворожу логістику між Кримом та Херсонщиною.

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