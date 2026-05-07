Страхи Путіна зростають: Кремль вже не приховує паніку через парад і посилює охорону диктатора

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Перед 9 травня та парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново ховають під посилену охорону нібито не «через погрози Києва».

Про це розповів речник диктатора-президента Дмитро Пєсков у коментарях росЗМІ.

Вочевидь, у Путіна вже здають нерви через власні страхи, а тому Кремль посилив його «додаткові заходи безпеки». За словами Пєскова, охорону «фюрера» посилили виключно через «погрози Києва» на час святкування Дня побєди у Москві.

Реклама

Водночас, аби хоч якось применшити очевидну паніку перед святкуванням 9 Травня і парадом, що охопила Москву, він заговорив про «нормальну практику для забезпечення безпеки будь-якого глави держави».

Паніка в Росії через 9 Травня — останні новини

У ЗМІ з’явилася інформація, що Путін дуже сильно стурбований власною безпекою. Він проводить по кілька тижнів поспіль у підземному бункері в Краснодарському краї. На тлі атак безпілотників Кремль масово стягує системи ППО до резиденцій диктатора.

Традиційно в РФ кращий захист — це напад, а тому депутат Держдуми Андрій Колесник кинув зухвалі заяви на адресу України, цинічно заявивши про підготовку «провокацій» під час параду на Красній площі 9 травня. Окрім того, він ще й пригрозив «кратною» відповіддю у разі будь-яких інцидентів.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Путін в істериці через атаки України вглиб РФ. Водночас погрози Москви помститися Україні за нібито заплановані удари по Москві під час параду — це визнання «фюрером» того, що він не може надійно захистити столицю.

Реклама

Новини партнерів