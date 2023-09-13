“Страшилка для світу” і нестача зброї: про що, на думку аналітикині, говорили Путін і Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін могли вигадати якусь нову “страшилку” для світу, аби таким чином хоч якось підвищити роль Путіна в зовнішній політиці.

Таку думку висловили в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Я думаю, що для Путіна важливо якимось чином зробити Кім Чен Ина не тільки китайською маріонеткою, але і якось посилити російський влив на нього. Незрозуміло, навіщо це потрібно. Це “страшилка” для всього світу”, — говорить аналітикиня.

“Могла йти мова про якусь взаємодію в сфері розробки ядерного озброєння і не тільки ядерного. За великим рахунком, якщо будь-яка зброя масового ураження потрапить в руки лідера Північної Кореї, це може бути дуже хорошою “страшилкою” для світу. Тому що він ніким не контролюється”, — вважає вона.

“Ми розуміємо, що без згоди Китаю Кім Чен Ин нічого не зробить, але тим не менш лякати всіх можна. Таким чином можна хоча б якось підвищувати власну путінську роль в зовнішній політиці, тому що для нього взагалі місця не залишилось в міжнародній політиці”, — резюмувала Ольга Курносова.

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Нагадаємо, зранку 12 вересня ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин прибув до Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан, що в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

Вже сьогодні, 13 вересня, Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході РФ. Очільник Кремля зустрів свого колегу на космодромі "Восточный", аби провести переговори.

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