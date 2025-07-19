Стратегія максимального тиску на РФ: у The Telegraph назвали 3 ключові кроки для Трампа

Експерт назвав три умови для успіху мирних ініціатив Трампа / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію. Адже потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити диктатора Путіна прийняти мирну угоду в Україні.

Таку думку висловив оглядач The Telegraph Самуель Рамані.

Аналітик вважає, що стратегія максимального тиску повинна складатися з трьох взаємопов’язаних компонентів.

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Перший

Перший компонент — це усунення лазівок у санкційному режимі, які забезпечують Росію ресурсами, необхідними для подальшої агресії.

Наприклад, «Росатом» бере участь в окупації Запорізької атомної електростанції України та допомагав Ірану в реалізації цивільної ядерної програми, США утрималися від санкцій проти нього. Це виключення допомогло «Росатому» використовувати свою лабіринтну корпоративну структуру та нібито фінансувати оборонну промисловість Росії.

Замість того, щоб запроваджувати вторинні тарифи на імпортерів з Росії, США повинні запровадити цільові санкції проти нафтопереробних заводів, які видобувають російську нафту.

За попередніми оцінками, ці санкції позбавлять Кремль 750 мільйонів доларів щорічних податкових надходжень.

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Рамані також радить посилити санкції щодо тіньового флоту, доки не буде визначено приблизно 600 танкерів, які використовує Росія. США повинні координувати свої дії з ЄС щодо обмеження лазівок Росією в ухиленні від санкцій, які знаходяться на стадії їх формування.

Другий фактор

Розширення арсеналу озброєнь, що потрапляють до України. Пакет озброєнь Трампа, що фінансується союзниками НАТО, найімовірніше, включатиме батарею ППО Patriot та ракети далекого радіуса дії ATACM.

Хоча 10 мільярдів доларів на поставки озброєнь звучить як багато, важливо наголосити, що виробництво батарей Patriot коштує 1 мільярд доларів, їхні ракети-перехоплювачі коштують 3,7 мільйона доларів кожна, а ATACM коштують 1 мільйон доларів за ракету.

Експерт припускає, що нинішній масштаб пакету озброєнь Трампа навряд чи стримає Росію. Оскільки Україна витрачає 2 мільйони артилерійських снарядів на рік і стикається з тим, що російська армія має величезну кількість північнокорейських артилерійських снарядів, США повинні збільшити експорт артилерії до України. Хоча Трамп зрештою утримався від експорту до України крилатих ракет «Томагавк», які можуть вразити Москву, передачу цієї зброї слід переглянути, якщо Путін вирішить ескалувати ситуацію протягом п’ятдесятиденного періоду, каже аналітик.

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Третій фактор

Третє — це підтримка високоінноваційного внутрішнього оборонного сектору України. В останні місяці українські військові розробили недорогі безпілотники-перехоплювачі для протидії роям російських БПЛА та представили протикорабельні ракети «Нептун» радіусом 1000 км.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Трампу «проривну угоду», яка передбачає надання США українських технологій безпілотників в обмін на американську зброю. Експерт радить Трампу розглянути цю угоду, оскільки вона гарантувала б довгострокову стійкість України та зміцнила б безпеку всього альянсу НАТО.

«У своєму прагненні знешкодити ядерну програму Ірану Трамп фактично синтезував тактику тиску з прорахованими ризиками. Трамп повинен відтворити елементи цієї формули, щоб змусити Путіна до миру», — підсумував Самуель Рамані.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп погодив нову схему передачі озброєння для України.

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