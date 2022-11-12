Стратегічний провал Росії: британський міністр оборони прокоментував втечу окупантів з Херсона

Британський міністр оборони Бен Воллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". Щобільш - Кремль не досягнув своїх цілей, а натомість здобув міжнародну ізоляцію й приниження.

Про це у Twitter повідомило Міноборони Великої Британії.

"Анонсований Росією вихід із Херсона став черговим стратегічним провалом для них. У лютому Росія не змогла захопити жодної зі своїх великих цілей, окрім як Херсону", - наголосив міністр.

За його словами, громадяни РФ тепер повинні себе запитати, чому Москва розв'язала в Україні війну. Воллес переконаний, що Україна й надалі тиснутиме. Своєю чергою, Велика Британія й міжнародна спільнота продовжать підтримувати Київ.

"У той час як ми вітаємо відступ (з Херсона - Ред.) ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку становить Російська Федерація", - зауважив керівник британського Міноборони.

Нагадаємо, пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також відреагувала звільнення Херсона від російських окупаційних військ 11 листопада. На своїй сторінці у соцмережі вона написала: "Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв".

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