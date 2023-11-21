Стратегія "керованої війни": дипломат про те, чому США не дають Україні все й одразу

Чалий розкритикував США за стратегію "керованої війни" в Україні.
США не бажають остаточної поразки Росії і водночас не можуть дозволити Путінові повністю окупувати Україну. Така "керована війна" може призвести до дуже поганих наслідків.
Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий, передає "Еспресо".
На думку Чалого, у планах США:
- По-перше, не дати Путіну й Росії підкорити Україну.
- По-друге, не допустити неконтрольованого ходу подій у Росії.
"У США побоюються доступу неконтрольованих озброєних угруповань до ядерної зброї. У США не бачать кращої ситуації найближчим часом, якщо події в Росії будуть розвиватися неконтрольовано. Тому у США не просто не бажають поразки Росії, вони своєю стратегією роблять так, щоб не допустити цієї поразки. І в цьому є велика проблема", – вважає дипломат.
На його думку, одночасно домогтися деокупації територій України без поразки Росії – це неможливе завдання
"Це велика помилка, що США вирішили постачанням і озброєнням збалансувати цей момент. Помилка минулого року, коли нам не надійшли в потрібному обсязі наявні озброєння", – каже Чалий.
Дипломат певен: Штати можуть надати Україні не 31 танк Abrams, а 300 танків, але їх не буде з різних причин.
"США нам допомагають деокупувати території, але дати нам все разом, в один момент, вони не хочуть. США хочуть впливати на події. Така керована війна може призвести до дуже поганих наслідків. Але ми розуміємо, що без їхньої підтримки нам було б набагато складніше", – підсумував він.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід гальмує постачання зброї, необхідної для успіху на фронті в Україні.
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