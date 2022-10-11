Стратегія Путіна зазнала краху, а його армія виснажена - керівник спецслужби Британії

Керівник спецслужби Великої Британії Джеремі Флемінг заявив, що Україна переламує ситуацію на війні проти російських сил. Армія агресорки РФ перебуває у виснаженому стані, проте її попередні досягнення перетворюються на поразки.

Заяву голови Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) буде озвучено у мозковому центрі Rusi, пише ВВС.

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та у кіберпросторі змінюють ситуацію", - зазначить Флемінг.

Він наголошує, що рішення президента-диктатора Володимира Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Мовляв, його "стратегії високих ставок" зазнала краху через низку помилок.

Флемінг також прокоментував масові ракетні удари по всій Україні 10 жовтня. Він вважає, у Москви закінчуються боєприпаси. Оголошену Кремлем мобілізацію називає "демонстрацією безвиході" російського президента. Це, переконаний Керівник спецслужби, призведе до критики Путіна та подальшої ізоляції Росії.

За його словами, витрати Росії на війну в Україні як щодо у втрати людей, так і щодо втрати техніки є "приголомшливими", оскільки попередні досягнення зведені нанівець.

"За відсутності ефективних внутрішніх викликів його процес прийняття рішень виявився помилковим. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях", - зазначить глава GCHQ.

Флемінг стверджує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, які спричинені "війною вибору" Путіна.

"Вони (росіяни - Ред.) бачать, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації. Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не зможуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій та зовнішніх впливів буде різко обмежений", - наголосив Керівник спецслужби Великої Британії.

Напруга в Кремлі

Російське видання "Медуза" опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в Кремлі президента Володимира Путіна бояться. Втім, його більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом. Але це не завжди підтримує керівна гілка Росії.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Мовляв, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, бо це зможе пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

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