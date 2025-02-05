Стратегія Трампа щодо завершення війни: де і коли її представлять

Стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні представлять на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться 14-16 лютого.

Про це повідомив спецпосланець американського президента з питань України та Росії Кіт Келлог.

Келлог анонсував свою участь у Мюнхенській безпековій конференції 2025 року.

"Як спеціальний посланець президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій та дорогій війні в Україні", – йдеться у повідомленні посадовця.

Він додав, що збирається зустрітися з союзниками США, які "готові з нами працювати".

До слова, за інформацією джерел Radio NV, після 11 лютого Келлог відвідає Україну.

Зауважимо, напередодні Трамп заявив, що США ведуть "дуже конструктивні" переговори з керівництвом України та Росії щодо закінчення війни.